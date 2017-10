Für den Hear-the-World-Kalenders 2018 holte der Weltstar Bryan Adams hochkarätige Prominente vor die Kamera, darunter Marc Sway, Jamie Cullum, Peter Maffay, Shawn Mendes, Alessia Cara, The Weeknd und Zedd. Sie alle liessen sich unentgeltlich in der Hear-the-World-Pose für bewusstes Hören fotografieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der gesamte Verkaufserlös geht an die gemeinnützige Hear the World Foundation, die sich weltweit für bedürftige Menschen und besonders Kinder mit Hörverlust einsetzt.(pd/wid)