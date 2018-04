Focal: Mariano Tschuor wird neuer Präsident

Der Stiftungsrat von Focal, Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, hat an der kürzlichen Generalversammlung Mariano Tschuor zum neuen Präsidenten gewählt.

Tschuor hatte laut einer Mitteilung bis vor Kurzem eine leitende Stellung bei der SRG inne. Er sei in der Branche wohlbekannt, insbesondere durch die Verhandlungen um den «Pacte de l'audiovisuel», heisst es. Im Laufe seiner Ausbildung und seiner beruflichen Laufbahn war der 59-Jährige Dramaturg am Theater, Moderator, Redaktor sowie Programm- und Projektleiter an Radio und Fernsehen, Direktor der RTR und schliesslich Mitglied der SRG-Direktion.

Tschuor wird sein Amt am 1. Januar 2019 antreten und damit Thomas Geiser ablösen, der nach 16 Jahren Präsidentschaft bei Focal in der Ruhestand tritt. Seine Aufgabe wird darin bestehen, diese in Europa einzigartige Stiftung weiter zu stärken und weiterzuentwickeln, damit die Film- und Audiovisionsschaffenden weiterhin über eine effiziente Weiterbildungs- und Vernetzungsplattform verfügen. (pd/cbe)