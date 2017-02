Ernst von Siemens Stiftung: Michael Pelzel erhält Förderpreis

Der in Rapperswil geborene Organist und Komponist Michael Pelzel ist mit einem von drei Komponisten-Förderpreisen der Ernst von Siemens Musikstiftung ausgezeichnet worden. Seine Musik übe «einen starken Sog auf ihren Zuhörer aus», begründete die Stiftung in ihrer Medienmitteilung vom Dienstag.

Die Ernst von Siemens Musikstiftung vergibt 2017 erstmals 3,5 Millionen Euro an Preis- und Fördergeldern, wovon mehr als 3 Millionen in internationale Projekte im Bereich der zeitgenössischen Musik investiert werden. Der an den französischen Pianisten Pierre-Laurent Aimard vergebene Hauptpreis ist mit 250'000 Franken dotiert.

Die Auszeichnung für vielversprechende junge Komponisten, die neben Pelzel auch an die Schwedin Lisa Streich und den Dänen Simon Steen-Andersen ging, umfasst ein Preisgeld von je 35'000 Euro und wird durch eine CD-Produktion ergänzt. Die Preisverleihung findet am 2. Juni 2017 im Münchner Prinzregententheater statt. (sda/tim)