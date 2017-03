Mobilität der Zukunft: Mit Promis auf einer Zukunftsfahrt

Neu kurvt «SonntagsBlick»-Redaktorin Astrid von Stockar in einem Volvo Hybrid mit Prominenten durch die Strassen. Zweimal im Monat diskutiert sie so das Thema «Mobiliät der Zukunft» in der neuen Rubrik «Zukunftsfahrt». Das Gespräch wird jeweils im «SonntagsBlick» publiziert, das ganze Video ist online zu sehen. Erster Gast auf dem Beifahrersitz war am Sonntag Grünen-Nationalrat Bastien Girod.



Schon Mitte 2015 wurde mit «Sonntagsfahrt» auf ein «multimediales, neues Interview-Format» gesetzt. Die TV-Frau und Filmproduzentin Astrid von Stockar («Der Club», «Aeschbacher», «Einfachluxuriös») war auch da schon im mit Kameras und Mikrofonen ausgestatteten Auto unterwegs (persoenlich.com berichete). (SoBli/cbe)