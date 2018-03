Lisa Catena: Mit satirischem Blick auf Frauen und die Zucker-Lobby

Pünktlich zur Frühlingssession im Bundeshaus präsentiert die Komikerin Lisa Catena am 21. März um 20 Uhr auf Radio SRF 1 eine neue Ausgabe ihrer Sendung «Die Satire-Fraktion». Die Fraktion will in dieser Ausgabe einen genauen Blick auf die Schweizer Zucker-Lobby werfen und aufdecken, welche Politikerinnen und Politiker ihre lukrativen «Ämtli und Pöschteli» geheim halten, heisst es in einer Mitteilung. Zudem werde erklärt, warum Tiere besser dran sein sollen als Frauen.

Als Gäste begrüsst Catena die deutsche Kabarettistin Simone Solga, die Poetry-Slammerin Lisa Christ, die Kabarettistin Nicole Knutt sowie Autor und Spoken Word Künstler Matto Kämpf. (pd/eh)