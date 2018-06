Talk am Grill: Moderatoren philosophieren beim Grillplausch

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die neue siebenteilige Sommerserie «Talk am Grill». Dabei laden sieben bekannte Persönlichkeiten zum «sommerlichen Grillplausch mit guten Gesprächen» ein, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Ob ein Cervelat am Lagerfeuer oder ein luxuriöses Barbecue auf der Dachterrasse – an lauschigen Plätzen unter freiem Himmel wird diskutiert, philosophiert und grilliert. Der entsprechende Talk-Gastgeber wählt die Art der Einladung und die Location, mit der er persönliche Erinnerungen und gute sommerliche Vibes verbindet.





Von den jeweils drei geladenen Gästen ist ein Gast stets der Gastgeber der nächsten «Talk am Grill»-Folge. In insgesamt sieben Folgen à 35 Minuten ist somit jeder der sieben Moderatoren einmal Gastgeber und einmal Gast. Die sieben Gastgeber sind Viola Tami, Sandro Brotz, Gülsha Adilji, Jann Billeter, Michael Elsener, Paddy Kälin und Susanne Kunz. Die weiteren Gäste können Prominente, Freunde des Gastgebers oder spannende, nicht prominente Persönlichkeiten sein. Die Sendung wird ab 8. Juli jeweils sonntags um 22.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/maw)