persoenlich.com zeigt in der Serie «Insta-Posts» in loser Folge Instagram-Fotos von Werbern, Journalisten, Kommunikationsprofis, Lobbyisten usw. Heute der Post von SRF-Aushängeschild Mona Vetsch. Am 5. Oktober startet ihre neue Fernsehsendung auf SRF 1, zu diesem Anlass erschien auf schweizer-illustrierte.ch ein ausführliches Interview. Vetschs Instagram-Post entstand nach dem Fotoshooting für die SI:

Für ihre neue Sendung «Mona mittendrin» ging Vetsch drei Tage in die Strafanstalt Saxerriet SG. (red)