Aargauer Kunstpreis: Musikerin Co Streiff ausgezeichnet

Das Aargauer Kuratorium verleiht den Aargauer Kunstpreis 2017 an die Jazzsaxofonistin Co Streiff. Die Musikerin aus Jonen AG habe ein Werk von beeindruckendem Format und hoher musikalischer Qualität geschaffen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Ausserdem hat die 1959 geborene Streiff laut der Jury als Pionierin und «als einzige Frau in einer von Männern geprägten Szene» Strukturen geschaffen, in denen sich heute viele Jazzmusikerinnen bewegen. «Bezeichnend für ihre Vielfalt ist, dass sie ihre Wege immer wieder aus dem Free Jazz hinaus führt, um gestärkt in ihn zurückzukehren.»

Der mit 40'000 Franken dotierte Kunstpreis ist die höchste Auszeichnung für künstlerisches Schaffen des Kantons Aargau. Die Musikerin kann den Preis am 20. Mai in der Alten Reithalle in Aarau entgegennehmen. (pd/tim)



Bild: costreiff.ch