Curdin Janett: Nimmt Platz im Verwaltungsrat von HV

Er war neun Jahre lang CEO von Publicis, hat aus Orange Salt gemacht und war Schweizer «Werber des Jahres 2015». Nun wird der 47-Jährige neuer Verwaltungsrat bei Hinderling Volkart (HV). «Sein immenser Erfahrungsschatz und sein vielfältiges Beziehungsnetz in der Kommunikationsbranche bleiben so praktisch aktiv», schreibt HV in einem Newsletter vom Dienstag. Und: «Great! Thank you! Wir lieben deinen Käse.» – in Anspielung auf Janetts neues Wirkungsgebiet: den Käsehandel (persoenlich.com berichtete). (eh)