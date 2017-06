Oscar-Verleihung: Noch nie haben mehr Schweizer mitbestimmt

Die Academy of Motion Picture Arts & Sciences (AMPAS) hat sechs neue Mitglieder aus der Schweiz aufgenommen, wie es in einer Mitteilung von Contrast Film Bern und Zürich heisst. Darunter ist Mitinhaber Stefan Eichenberger, welcher ab 2018 in der Kategorie «Short Films and Feature Animations» mitbestimmen wird.

Weiter aufgenommen wurden demnach Claude Barras (Short Films and Feature Animations), Giacun Caduff (Short Films and Feature Animations), Max Karli (Short Films and Feature Animations), Timo von Gunten (Short Films and Feature Animations), Michel Merkt (Producers) und Corinna Glaus (Casting Directors). Es ist das erste Mal, dass so viele Schweizer Mitglied bei der AMPAS sind. (pd/wid)