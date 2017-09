von Matthias Ackeret

Mit einer Überraschung endete das wöchentliche Duell zwischen Medienpionier Roger Schawinski und BaZ-Verleger Markus Somm auf dem Zürcher Privatsender Radio 1. Am Montag gab Somm dem amerikanischen Präsidenten in der Kultsendung «Roger gegen Markus» erstmals die Tiefstnote Eins für dessen Annäherung an die Demokraten und die Abschwächung seines Entscheides gegen die «Dreamer».

Somm hatte in der Vergangenheit den amerikanischen Präsidenten immer verteidigt und wöchentlich mit Höchstnoten ausgezeichnet. Dessen politische Kehrtwende kann der BaZ-Verleger und langjährige Politjournalist der «Weltwoche» und des «Tages-Anzeiger» aber nicht verstehen. Schawinski, der sich regelmässig als einer der vehementesten Trump-Gegner der Schweiz outet, freute sich sichtlich über Somms Äusserungen. Ob der Medienpionier angesichts des Gesinnungswandels des amerikanischen Präsidenten am Ende selber noch zum Trumpisten wird, scheint trotzdem ausgeschlossen.

Die Sendung «Roger gegen Markus» wird immer montags auf Radio 1 ausgestrahlt. Bis vor zwei Jahren war «Weltwoche»-Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel Schawinskis Gesprächspartner und Gegner. Die Radiotalkshow wird seit neun Jahren ausgestrahlt und hat mittlerweile Kultstatus.