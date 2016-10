Gian Simmen: Olympiasieger stösst zum Jungfraubahnen-Team

Kurz vor dem Auftakt der Wintersportsaison verstärken die Jungfraubahnen ihr Team mit dem ersten Snowboard Halfpipe-Olympiasieger der Geschichte. Gian Simmen wird Verantwortlicher des «White-Elements»-Parks und gleichzeitig Wintersport-Markenbotschafter der Jungfraubahnen, heisst es in einer Mitteilung.

Ab 1. November 2016 tritt Simmen die Stelle als Verantwortlicher des White-Elements Parks auf Grindelwald-First an. In seiner Funktion wird der Snowboard Halfpipe-Olympiasieger von 1998 aktiv bei der Ausgestaltung des Parks und der Halfpipe auf Grindelwald-First mitwirken sowie die Event-Organisation vor Ort realisieren.

Simmen wird gleichzeitig zum Markenbotschafter der Jungfraubahnen im Wintersport. Zusätzlich arbeitet der gebürtige Bündner als Content Publisher bei der Unternehmung und produziert Inhalte sowohl für die Werbung, die Internetseite wie auch die Social Media-Kanäle der Jungfraubahnen. «Ich werde mein ganzes Know-how und Netzwerk in die Entwicklung des White-Elements Parks einfliessen lassen», wird Simmen in der Mitteilung zitiert.

Nach seiner Profi-Karriere als Snowboardfahrer bildete sich Simmen zum Verkaufs- und Marketingfachmann mit eidgenössischem Fachausweis weiter. Hinzu kam eine Ausbildung zum Social-Media-Manager. In diesem Jahr konnte der 39-Jährige das CAS Innovations- und Changemanager erfolgreich abschliessen. Als Projektleiter bei der Berner Kommunikationsagentur by the way communications betreute er zuletzt diverse Projekte des Schweizerischen Fussballverbands und war für die Medienarbeit verschiedener Kunden zuständig. (pd)