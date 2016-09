Treatment Award: Österreichische Autorin gewinnt

Beobachter

Neun Mutige für den «Prix Courage» nominiert

Der Preisträger wird am 4. November in feierlichem Rahmen in Zürich geehrt. Die Jury leitet Pascal Bruderer.

