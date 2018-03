Sechseläuten: Patrizia Laeri kommentiert neu Traditionsanlass

Am Montag, 16. April, ist es wieder so weit. Rund 3500 Zünfter aus der Stadt Zürich nehmen mit ihren historischen und farbenfrohen Kostümen, ihren Zunft-Musikgesellschaften und ihren geladenen Ehrengästen am Sechseläuten-Umzug teil. Dabei ist das Ziel der Sechseläutenplatz am Bellevue. Neu moderiert Patrizia Laeri – zusammen mit dem Zünfter Anthony Welbergen – die dreistündige Liveübertragung (ab 15.35 Uhr) auf SRF 1 sowie online. Im letzten Jahr moderierte Steffi Buchli, die zu MySports wechselte.

Als Höhepunkt des Grossereignisses wird pünktlich um 18 Uhr der Scheiterhaufen mit dem Böögg angezündet. Je schneller das Feuer brennt und der Böögg explodiert, desto schöner soll der Sommer werden.

«Als Zahlenmensch und Wirtschaftsfrau interessieren mich natürlich die harten Fakten hinter dem gigantischen Frühlingsfest. Ich freue mich, den Zuschauern etwas andere und hoffentlich überraschende Einsichten zu bieten», wird die Zürcher Journalistin und Ökonomin in einer SRF-Mitteilung zitiert.

Der Ko-Kommentator Anthony Welbergen ist seit 2011 Mitglied bei der Zunft zur Schneidern und fungierte vorher aktiv als Obmann der Schneidergesellen sowie der Interjungzünftigen Vereinigung IZV: «Das Zürcher Zunftwesen hat viele Facetten. Ich freue mich, bereits zum zweiten Mal unser schönes Frühlingsfest den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause näherzubringen.»

Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) lädt seit Jahren einen Gast ans Sechseläuten nach Zürich ein. Dieses Jahr ist der Kanton Basel-Stadt, nach 1993 zum zweiten Mal dabei. Der Regierungspräsident des Gastkantons gebührt jeweils die Ehre, den Scheiterhaufen um 18 Uhr anzuzünden. Neben dem Gastkanton laden die Zünfte viele prominente Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft ein. Einige davon werden im Gespräch mit den SRF-Moderatoren auf den grossen Knall warten. (pd/cbe)