Instagram scheint wie geschaffen für kleine und grössere Ego. Wie präsentieren sich dort die Schweizer Kommunikationsprofis? persoenlich.com startet eine neue Serie und zeigt in loser Folge Fotos von Werbern, Journalisten, Kommunikationsprofis, Lobbyisten usw.

Zum Start der Post von Patrizia Laeri. Sie moderiert neben Reto Lipp unter anderem die Wirtschaftssendung «Eco» beim Schweizer Fernsehen. Auf dem Bild unten von Anfang Woche zeigt sie sich bestgelaunt auf dem Bodensee mit dem Schweizer Comedian Michael Elsener: «This guy is very #funny even #offstage». (red.)