Solothurner Filmtage: «Prix d’honneur» für die Produzentin Tiziana Soudani

Tiziana Soudani nimmt am Montag, 23. Januar 2017 den «Prix d’honneur» der 52. Solothurner Filmtage entgegen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Tessiner Produzentin verantwortet seit dreissig Jahren zahlreiche erfolgreiche Spielfilme, darunter «Pane e tulipani» von Silvio Soldini, «Le meraviglie» von Alice Rohrwacher oder zuletzt «Il nido» von Klaudia Reynicke Candeloro und «Le ultime cose» von Irene Dionisio. Sie produzierte zudem über hundert Dokumentarfilme.

Tiziana Soudani ist in Locarno geboren und aufgewachsen. 1987 gründet sie mit ihrem Mann Mohammed Soudani die Filmproduktionsfirma Amka Films. Es folgen abwechselnde Tätigkeiten für das Festival del film Locarno und Auslandaufenthalte. Nach Dokumentarfilmproduktionen in Afrika kehrte sie in die Schweiz zurück, wo sie sich immer mehr nationalen und europäischen Filmproduktionen widmete.

Soudani ist unter anderem Expertin beim Bundesamt für Kultur und Mitglied der Schweizer und der Europäischen Filmakademie. «Mit Tiziana Soudani verleihen die Solothurner Filmtage ihren Ehrenpreis erstmals einer Produzentin. Damit betonen wir, wie wichtig Produzenten-Persönlichkeiten für den Autorenfilm und insbesondere für den Nachwuchs sind. Nicht zuletzt bedanken wir uns mit diesem Preis bei einer starken Frau, die sich seit dreissig Jahren auch für die geografische Vielfalt im Schweizer Film engagiert», wird Seraina Rohrer, Direktorin der Solothurner Filmtage, in der Mitteilung zitiert.

Der «Prix d’honneur», gestiftet von den Gemeinden im Wasseramt, ehrt seit 2003 Personen, die sich hinter den Kulissen für den Schweizer Film einsetzen. Die Verleihung findet am Montag, 23. Januar 2017 um 18:00 Uhr im Kino Landhaus statt. Der Schauspieler Jean-Luc Bideau hält die Laudatio.