Nach Roger Federers 18. Grand-Slam-Titel am Australian Open dürfen sich die Schweizer Sportfans auf einen weiteren Tennis-Leckerbissen freuen: Am Montag, 10. April 2017, spielen die beiden Tennis-Asse Roger Federer und Andy Murray bei «The Match for Africa 3» im Zürcher Hallenstadion zugunsten der Roger Federer Foundation für einen guten Zweck.

AZ Medien TV & Radio und die «Blick»-Gruppe sind Medienpartner von «The Match for Africa 3». TV24 wird als Official Host Broadcaster den Tennis-Charity-Anlass live aus dem Hallenstadion in die ganze Schweiz übertragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ringier ist nach 2010 und 2014 mit «Blick» bereits zum dritten Mal Medienpartner von «The Match for Africa» und wird das Programmheft für die «Exhibition Night» produzieren. Sowohl AZ Medien TV & Radio als auch die «Blick»-Gruppe werden die Roger Federer Foundation vom 3. bis 10. April 2017 mit einer Spendenwoche bei der Mittelbeschaffung unterstützen und den Anlass redaktionell begleiten.

Die Stiftung von Roger Federer fördert Kinder in Armut und unterstützt Bildungsprojekte in sieben Ländern im südlichen Afrika und in der Schweiz. 275’000 Kinder profitieren aktuell von den Programmen. (pd/cbe)