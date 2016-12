Mike Shiva: Schluss mit Shiva.tv

12 Jahre hat der Basler Wahrsager auf privaten TV-Kanälen getröstet und Aussicht auf ein besseres Leben vorausgesagt. Das hat nun ein Ende. Wie blick.ch am Dienstag schreibt, beendet Mike Shiva seine TV-Karriere.

Letzten Samstag habe er die Kündigung abgeschickt, bald werde er sich am TV von seiner Fangemeinde verabschieden. Grund für seinen Entschluss seien unüberbrückbare Differenzen zu den Inhabern von Shiva.tv, wird Shiva von blick.ch zitiert.

Vor zwei Jahren hatte der bekannte Wahrsager sein Shiva.tv an die Zuger Firma Emaco AG verkauft.

Nun wird Shiva nach neuen Einnahmequellen Ausschau halten. Vielleicht sieht er in Auftritten als Testimonial eine Perspektive, wie derzeit für das Swisscom-Produkt Wingo. In der Manier eines «Anti-Testimonials» figuriert er mit verklebten Mund und ausrangierten Handys in Spots und auf Plakaten (persoenlich.com berichtete). Die Botschaft dabei: «Lass dir kein lahmes Netz aufschwatzen». (blick/eh)