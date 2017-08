Todesfall: Schriftsteller Arthur Honegger ist tot

Der 1924 in St. Gallen geborene Arthur Honegger erlebte eine schwere Jugend als Findel- und Verdingkind, wurde in Heimen und Arbeitserziehungsanstalten versorgt. Danach brachte er es vom Bauernknecht und Kellner zum Parteisekretär der SP Thurgau, zum «Blick»-Redaktor in den 1960er-Jahren und danach zum beachteten Schriftsteller und freien Kolumnisten. 1974 machte Honegger die Schweiz mit seinem autobiografischen Roman «Die Fertigmacher» auf das Schicksal der Verdingkinder aufmerksam. (sda/tim)