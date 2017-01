Solothurner Filmtage: Schweizer Fernsehfilmpreis für «Gotthard» und Mike Müller

Der von Swissperform gestiftete Schweizer Fernsehfilmpreis ist mit je 10'000 Franken dotiert und wird von einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Swissperform und den Solothurner Filmtagen vergeben. Sie setzte sich 2017 aus dem Schauspieler Leonardo Nigro, der Produzentin Valerie Fischer und der Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, zusammen.

Noémie Schmidt erhält die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für die Rolle der Elisabeth in der spanisch-schweizerischen Koproduktion «La lumière de l’espoir» von Silvia Quer. Die 1990 in Sitten geborene Schauspielerin absolviert die internationale Theaterschule Lassaâd in Brüssel. 2014 verkörpert sie in der internationalen Serie «Versailles» (Jalil Lesper) die Herzogin von Orléans. In «L’étudiante et Mr Henri» (Yvan Calderac) spielt sie an der Seite von Claude Brasseur und wird für die César Révélations 2016 nominiert. «La lumière de l’espoir» wird an den 52. Solothurner Filmtagen als Schweizer Premiere gezeigt.

Bester männlicher Hauptdarsteller ist Pasquale Aleardi für seine Interpretation des Tommaso in «Gotthard» von Urs Egger. Nach der Ausbildung an der Theaterhochschule Zürich spielt Pasquale Aleardi in mehr als achtzig nationalen und internationalen Kino- und Fernseh-Produktionen. Am New Yorker Broadway spielt er 2014 die männliche Hauptrolle in dem Musical «Chicago» am Ambassador Theatre. «Gotthard» ist an den 52. Solothurner Filmtagen Teil des Schwerpunktprogramms zum Gotthard.

Liliane Amuat überzeugt in «Lotto» von Micha Lewinsky in der Nebenrolle der Susanne. Die Schauspielerin wurde 1989 in Zürich geboren. Nach dem Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar ist sie während vier Jahren am Burgtheater Wien engagiert. 2015 wechselt sie ans Theater Basel, wo sie aktuell in «Drei Schwestern» von Simon Stone zu sehen ist. Es folgt die TV-Komödie «Lotto», die im Anschluss an die Verleihung des Schweizer Fernsehfilmpreises in der Reithalle vorgeführt wird.

Der Schauspieler Mike Müller erhält den Spezialpreis der Jury für die Verkörperung des Luc Conrad in der SRF-Serie «Der Bestatter». Nach dem Studium der Philosophie in Zürich und gehört er zu den Mitbegründern der Theatergruppe Olten. Ab den 1990er-Jahren ist Mike Müller in der freien Theaterszene in Zürich tätig. Seit 2000 ist er regelmässig Co-Autor verschiedener unplugged-Formate mit Barbara Weber, am Fernsehen in «Viktors Spätprogramm» und «Giacobbo/Müller – Late Service Public» zu sehen und spielt in diversen Schweizer Filmen. Die 52. Solothurner Filmtage zeigen die Folgen 4-6 der fünften Staffel von «Der Bestatter» als Vorpremiere im Kino.

Die Preisverleihung mit Laudatio findet am Sonntag, 22. Januar 2017 um 17 Uhr in der Reithalle statt; die 52. Solothurner Filmtage gehen vom 19. bis 26. Januar 2017.