Todesfall: Schweizer Mundartlegende Polo Hofer ist tot

Polo Hofer liess in seinem Namen eine Todesanzeige mit folgender Nachricht verschicken, wie srf.ch am Montagabend berichtete: «Am Samschtig, 22. Juli, churz vor Mitternacht het mys letschte Stündli gschlage und i bi zfriede deheime ygschlafe.» Der wohl bekannteste Schweizer Mundartrocker litt an Lungenkrebs.

Hofer trug in den 1970er- und 1980er Jahren wesentlich dazu bei, dass sich die Pop- und Rockmusik auf Schweizerdeutsch durchsetzen konnte. Sein Song «Alperose» wurde im Herbst 2006 zum grössten Schweizer Hit aller Zeiten gewählt. 2015 wurde Hofer zum Schweizer des Jahres gekürt. (tim)