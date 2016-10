Rainer Binz: Schweizer porträtiert den Gitarrenmann

Edi.14

Ruf Lanz holt Gold mit verletzten Fussballern

Bereits zum 15. Mal wurde am Donnerstagabend der Schweizer Werbe- und Auftragsfilmpreis unter dem Patronat des\0Eidgenös

Bereits zum 15. Mal wurde am Donnerstagabend der Schweizer Werbe- und Auftragsfilmpreis unter dem Patronat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) verliehen. Über den Gold-Edi. in der Kategorie "Commercials - Fernseh- und Kinospots" jubelt gemeinsam mit Ruf Lanz und der Suva ein ganzes Fussballstadion. Weitere Preise in der Königs-Kategorie gab es für tbd., Spinas Civil Voices – und für ein blökendes Schaf.