Daisy Gilardini: Schweizerin wird «Botschafterin» von Kanada

Daisy Gilardini ist eine auf die Polargebiete spezialisierte Schweizer Wildlife-Fotografin. Nun hat sie das Magazin «Canadian Geographic» zur «Photographer-in-Residence» ernannt. «Ich freue mich sehr über die Ernennung», wird Gilardini in einer Mitteilung ihres Ausrüsters Nikon zitiert. «Als Teilnehmerin dieses Programms habe ich die Möglichkeit, mich noch stärker für den Umweltschutz und die Umweltbildung einzusetzen.»

Gilardini stammt ursprünglich aus Lugano und lebt heute in der kanadischen Provinz British Columbia. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sie für ihre Wildlife-Fotografie über 70 verschiedene Länder bereist und an über 60 Expeditionen durch Kanada sowie in die Arktis und Antarktis teilgenommen. Die 49-Jährige fotografierte Eisbären in der Arktis, Sattelrobben an der Atlantikküste, Geisterbären in den Regenwäldern der Küste von British Columbia und viele andere Tierarten.

Gilardinis Fotografien werden von international führenden Zeitschriften wie «National Geographic», «BBC Wildlife», «Canadian Geographic», «Nature’s Best Photography» und «Outdoor Photography Canada» veröffentlicht. Ihre Bilder werden auch von NGOs wie Greenpeace oder WWF verwendet. Ihre Arbeiten wurden mit Preisen internationaler Fotowettbewerbe ausgezeichnet.

Kürzlich wurde auch US-Schauspieler Leonardo DiCaprio auf ein Bild von Gilardini aufmerksam. Der Repost auf seinem Instagram-Account erreichte in Kürze über eine halbe Million Likes.

«Canadian Geographic» hat 2016 das «Photographer-in-Residence Program» ins Leben gerufen. Ziel ist es, mit spektakulären Bildern Geschichten zu erzählen, in denen Kanadas Landschaften, Bewohner und Wildlife die Hauptrolle spielen. Dadurch soll das Land seinen Bewohnern und dem Rest der Welt nähergebracht werden. (pd/cbe)