Swiss Photo Award: Sieben Schweizer Fotografen geehrt

Sieben Kategoriensieger erhalten den 20. Swiss Photo Award - vfg.selection. Der Preis ist mit insgesamt 35'000 Franken dotiert. Die Preisträger «Beste Schweizer Fotografie» sind Kostas Maros, Basel (Architektur), Frederic Aranda, Genf (Editorial), Lauretta Suter, Zürich (Fashion), Olivier Lovey, Martigny VS (Fine Arts), Roshan Adhihetty, Lausanne (Free), Tomas Wüthrich, Liebistorf FR (Reportage) und Milan Rohrer, Zürich (Werbung). Die sieben Kategoriensieger erhalten je 5000 Franken.

Die Preisübergabe findet am 22. März in der Photobastei in Zürich statt. Danach sind die Arbeiten hier bis am 15. April zu sehen. Der Swiss Photo Award zeigt Schweizer Fotografie in ihrer ganzen Schaffensbreite. Er kürt jährlich «die besten Arbeiten aufgrund ihres hohen handwerklichen und künstlerischen Niveaus», wie die Organisatoren am Montag in ihrer Medienmitteilung schreiben. Unterstützt wird der Preis von privaten und öffentlichen Geldgebern.

Informationen zu den Gewinnerinnen und Gewinner sowie die preisgekrönten Fotografien finden Sie hier. (sda/wid)