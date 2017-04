Zürich Marathon: Sportjournalisten sind die schnellsten

Die «Neue Zürcher Zeitung» dominierte die Journalisten-Challenge am Zürich Marathon von vergangenem Sonntag. Drei der vier gemeldeten Teams stammten aus dem Haus der alten Tante, gewonnen wurde die Challenge schliesslich ebenfalls von einem NZZ-Team. Und zwar vom Team «NZZ Sport». Ivo Mijnssen, Philipp Bärtsch, Gilles Steinmann und Reto Althaus absolvierten die 42,195 Kilometer in einer Zeit von 2:52.22,7 und holten sich damit zum zweiten Mal in Folge den «Goldenen Bleistift», wie der Laufveranstalter mitteilt.

Auf dem zweiten Platz – mit über 12 Minuten Rückstand – landete das Team «Blick on Tour» mit Vinzenz Greiner, Cyrill Pinto, Konrad Staehelin und Guido Schätti. Dritter wurde das Team «NZZ Aktiv», dahinter klassierten sich die NZZ-Frauen. (pd/lom)