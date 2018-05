Tour de Suisse: SRF lässt «Veloclub» aufleben

Die Sendung «Veloclub» erfreute die Radsportfans Mitte der 90er-Jahre mit Talks, Analysen und Geschichten zur Tour de Suisse. In diesem Jahr kehrt das TV-Magazin zur Schweizer Landesrundfahrt zurück auf den Bildschirm, heisst es in einer Mitteilung.

Direkt im Anschluss an die Liveübertragungen von der Rennstrecke begrüsst Olivier Borer in der Magazinsendung «Veloclub» SRF-Experte Sven Montgomery und einen prominenten Tagesgast aus dem Radsport zum Talk. In Gansingen bereichert der Olympia-Silbermedaillengewinner und zweifache Bahnweltmeister Franco Marvulli die Gesprächsrunde, in Frauenfeld ist die zweifache Mountainbike-Gesamtweltcupsiegerin und mehrfache Weltmeisterin Jolanda Neff zu Gast. Und in Gommiswald besucht der Olympia-Silbermedaillengewinner sowie dreifache Mountainbike-Gesamtweltcupsieger Thomas Frischknecht das SRF-Studio im Zielbereich des Etappenorts.

Gemeinsam sprechen Olivier Borer und seine Gäste über die Etappe des Tages und liefern Analysen zum Renngeschehen. Täglich bestreitet zudem ein prominenter Sportler aus der Region einen Abschnitt der jeweiligen Etappe auf dem Veloergometer – und misst sich so mit den Radprofis auf der Strasse. Hintergründe aus dem Touralltag und Radsportrubriken runden das 30-minütige Magazin zur Tour de Suisse ab.

Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Tour de Suisse ab Samstag, 9. Juni 2018, täglich live auf SRF zwei, ab Start der Fussball-WM am 14. Juni auf SRF info. Marco Felder und SRF-Radsportexperte Sven Montgomery kommentieren die neun Tagesetappen vom Tourstart in Frauenfeld TG über alle Landesteile der Schweiz bis hin zur finalen Zeitfahretappe in Bellinzona TI.

«Unsere Direktübertragungen von der Tour de Suisse haben seit 1991 Tradition. Mit der Rückkehr des ‘Veloclub‘-Magazins stärken wir unsere TV-Berichterstattung zur Schweizer Landesrundfahrt nach dem letztjährigen Ausbau der Livebegleitung erneut. Auch im Jahr der Fussball-WM bieten wir den Radsportfans einen zuverlässigen und vielfältigen Service zum wichtigsten Etappenrennen der Schweiz», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)