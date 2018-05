G&G Royal: SRF zeigt die «Hochzeit des Jahres» live

Grossbritannien steht Kopf: Prinz Harry nimmt am Samstag, 19. Mai 2018, in der St. George Chapel in Windsor Castle seine Freundin Meghan Markle zur Frau. «G&G Royal» überträgt die Hochzeit ab 11 Uhr live aus London auf SRF1, kommentiert von Moderator Dani Fohrler und Royalexperte Andreas C. Englert, heisst es in einer Mitteilung. Unterstützt werden sie dabei von weiteren Studiogästen: Katja Stauber, «Tagesschau»-Moderatorin und Fan der britischen Monarchie, Clair Southwell, Prinz Charles’ ehemalige Privat-Assistentin und Sabina Hanselmann-Diethelm, Chefredaktorin Style und Bolero. (pd/wid)