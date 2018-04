Ich weiss alles!: Susanne Kunz in Europas härtestem Quiz

In drei immer anspruchsvolleren Wissensduellen mit immer härteren Gegnern müssen die Kandidatinnen und Kandidaten bei «Ich weiss alles!» allein und ohne irgendeinen Joker oder ein Hilfsmittel zeigen, was sie im Kopf haben. Es geht darum, sich in einem Fachgebiet besonders gut auszukennen und einen ausgewiesenen Fachmann auf diesem Gebiet zu schlagen, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst.

Jeder der Kandidaten muss darüber hinaus schlauer sein als 1000 Gegner live im Studio – und wer auch das schafft, bekommt es mit drei Quiz-Profis aus der Schweiz, Deutschland und Österreich zu tun, die es im Duell «Einer gegen drei» mit dem eigenen Wissen zu schlagen gilt: Susanne Kunz, die langjährige Gastgeberin der Quizshow «1 gegen 100», Günther Jauch, der Moderator von «Wer wird Millionär?» und Armin Assinger, der die «Millionenshow» im ORF präsentiert. Nur wer alle drei Extrem-Wissensduelle gewinnt, hat die Chance auf einen Gewinn von 100’000 Euro. «Für einmal stelle nicht ich die Fragen, sondern muss sie beantworten. Darauf freue ich mich – und auf den wachen Teamgeist mit meinen Kollegen Günther Jauch und Armin Assinger», wird Kunz in der Mitteilung zitiert.

Präsentiert wird das internationale Quiz von Jörg Pilawa. «Ich wünsche mir für meine neue Samstagabendshow, dass wieder ein Hauch von grossen Quizshows wie ‹Einer wird gewinnen› auf den Samstagabend zurückkehrt und dass ‹Ich weiss alles!› die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufnimmt – in einem modernen Gewand natürlich – aber mit echtem Wissen, mit viel Spass, und mit Kandidatinnen und Kandidaten, die uns verblüffen», so Pilawa.

«Ich möchte dafür sorgen, dass sich in der Schweiz, Österreich und Deutschland Jung und Alt gleichermassen von unserer neuen Eurovisionsshow gut unterhalten fühlen, staunen können und auch noch was lernen.» Besonders toll findet Pilawa, dass im Quiz jetzt zusammenwächst, was zusammengehört: «Susanne Kunz, Armin Assinger und Günther Jauch moderieren seit Jahren die erfolgreichsten Quizshows und sind jetzt erstmals gemeinsam in einer Sendung zu sehen – das ist eine Art Familienzusammenführung.»

Von «Ich weiss alles!» sind in der zweiten Hälfte dieses Jahres drei Shows geplant. Die Sendung ist eine Koproduktion von SRF, BR, ORF und NDR in Zusammenarbeit mit I&U TV. Bewerbungen sind ab sofort möglich. (pd/cbe)