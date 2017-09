Keystone Open Day 2017: Tag der offenen Tür endete mit Party

Am Donnerstag hat Keystone ihre Türen geöffnet. Rundgänge durch das Archiv, den Newsroom, dem Creative wurden angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Besucher konnten sich zudem im eingerichteten Fotostudio portraitieren lassen und am Nikon-Stand die neuesten Kameras testen. Unter den Gästen waren Georg Gerster, Schweizer Doyen der Flugbildfotografie, und Jasmine Burri, die Tochter von René Burri.

Der Open Day endete mit einer stimmungsvollen Party für geladene Gäste im Daizy. Zahlreiche Keystone-Kunden aus der Medienwelt, Marketing- und Werbeagenturen, Corporates sowie Fotografen, Partner und Freunde des Hauses feierten den gelungenen Tag der offenen Tür.

Weitere Fotos gibt es in der persoenlich.com-Fotogalerie. (pd/ma)