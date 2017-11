Laureus Charity Night: Tanzen und Feiern für einen guten Zweck

Bei der diesjährigen Laureus Charity Night vom Samstagabend drehte sich alles um «Stärke»: vom Boxring über das musikalische Highlight mit Pegasus bis hin zu besonders grosszügigen Spenden, so schreibt es die Veranstalterin in einer Mitteilung. Dank Auktionen während des Galaabends seien Spenden in der Höhe von nahezu drei Millionen Franken zusammengekommen. Das sei ein Rekord. Diese kommen den Kindern und Jugendlichen in den Förderprojekten der Laureus Stiftung zugute.

Rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung in den Hangar 9 auf dem Flugplatz Dübendorf. Darunter befanden sich auch internationale Sportstars sowie Laureus-Vertreter wie David Coulthard, Katarina Witt, Edwin Moses oder Cafu. (pd/eh)