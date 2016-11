Zum 10-jährigen Jubiläum des Stücks kehrt «Ewigi Liebi – Das Musical» im Frühling 2017 für kurze Zeit zurück auf die Bühne. Zu diesem Anlass erhält das Ensemble prominenten Zuwachs, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. So übernimmt Marc «Cuco» Dietrich, ehemals Peter, Sue & Marc, die Rolle des Herrn Lieberherr. Als Gret ist Tiziana Gulino im Hitmusical zu sehen. Sie gewann 2014 das TV-Casting «The Voice of Switzerland».



Der ehemalige Sänger des legendären Trios Peter, Sue & Marc wirkte bereits in den Musicals «1476 – Die Schlacht bei Murten» sowie in einzelnen Vorstellungen von «Alperose» mit. «Ich bin gerne im Rampenlicht und habe die Bühne vermisst», wird Marc «Cuco» Dietric in der Mitteilung zitiert.

Die Gewinnerin von «The Voice of Switzerland» 2014, Tiziana Gulino, steigt in die Rolle des quirligen Bauernmädchens. «Vor ein paar Jahren habe ich ‚Ewigi Liebi‘ als Schülerin mit der Schulklasse besucht. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal in diesem grossartigen Musical selber mitspielen werde», sagt Gulino laut Mitteilung.

Die Hauptrolle des Daneli übernimmt Jan Simon Messerli (Eugen bei «Mein Name ist Eugen – Das Musical», jene des Heidis Sandra Leon («Ewigi Liebi» 2008– 2012). Als legendäre Murmelifamilie konnte wieder das Trio Eden verpflichtet werden. Sie wirkten von Beginn weg im Musical mit. (pd/wid)