Rob Holub: TV-Macher veröffentlicht neuen Musikclip

«Russian Doll» heisst die zweite Single von Sokol. Das offizielle Musikvideo dazu wurde in Prag produziert. Rob Holub, so der bürgerliche Name des Sängers, führte selbst Regie. Als Kameramann engagierte der Schweizer mit tschechischen Wurzeln Matthias Gruic, der 2015 mit dem deutschen Kamerapreis nominiert wurde. Die Hauptrollen im Clip haben der kanadische Schauspieler Dan Bradford und Valérie Tošerová aus Tschechien. Am Mittwochabend wurde das Musikvideo in der Eventlocation Gainsbourg in Zürich erstmals gezeigt.

Holub arbeitet als Journalist und Produzent beim Schweizer Fernsehen. 2019 soll sein Dokfilm «Searching for Contact» erscheinen. Darin setzt er sich mit dem Thema Digitalisierung und den sozialen Konsequenzen daraus auseinander. Wie bei seinem geplanten Dokfilm habe er auch bei «Russian Doll» vieles selber in die Hand genommen, wie er gegenüber persoenlich.com sagte – «Als Singer/Songwriter, Filmproduzent und Regisseur in Personalunion», so Holub. (cbe)