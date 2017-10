Monocle: Tyler Brûlé lanciert Schweiz-Ausgabe

Der bekannte Medien-Unternehmer Tyler Brûlé verstärkt seine geschäftliche Aktivität in der Schweiz. Er will nicht nur seine Redaktion in Zürich per Frühling 2018 ausbauen (persoenlich.com berichtete), schon jetzt gibt er eine Schweizer Sonderausgabe heraus.

60 Seiten der Novemberausgabe widmet das Magazin «tiefgründiger Berichterstattung über die Schweiz», wie «Monocle» in einer Mitteilung schreibt. Die Schweizer Sonderausgabe biete neue Perspektiven «zu dieser extrem vielfältigen Nation», angefangen bei Designinnovationen und ambitionierten Start-ups bis hin zu einer florierenden Presselandschaft und unterschätzten Weinproduktion.

Im Interview spricht die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard über die zunehmend aktive Rolle der Schweiz beim Weltgeschehen.

Die «Monocle»-Novemberausgabe sei die umfangreichste des Jahres. Sie ist ab Donnerstag erhältlich. (pd/eh)