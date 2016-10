Association Content Makers: Verein sammelt Geld für «Stifte»

Hannes Schmid

«Ein künstlerischer Weg, Neues zu schaffen»

Als bekannter Fotograf steht er hinter der Kamera. Für sein neustes «Kunstprojekt» wechselt er vor die Linse.

Star-Fotograf Hannes Schmid ist keiner, der das Rampenlicht sucht. Für sein neustes «Kunstprojekt», ein Hilfswerk in Kambodscha, tritt er nun in die Öffentlichkeit – in einem SRF-«DOK» vom Donnerstag. Kurz vor der Ausstrahlung konnte persoenlich.com mit ihm telefonieren.

von Claudia Maag