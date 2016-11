Xenia Tchoumitcheva: Viel Aufwand und Einsatz für Social Media

Sie liebt es, mit Bildern, Videos und Worten ihre Fans tagtäglich aufs Neue zu inspirieren: Xenia Tchoumitcheva hat auf Facebook und Instagram eine enorme Fangemeinde. «Meine erste Million Leute via Instagram zu erreichen und fünf Millionen via Facebook, ist mehr als eine Leistung für mich, es ist der Beweis für eure ständige Unterstützung für alles, was ich mache», schreibt Tchoumitcheva laut 20min.ch via Instagram.

Dabei habe sie kein Geld eingesetzt, um die Community zu vergrössern: Die bekannte Bloggerin versichert gegenüber 20 Minuten: «Alle meine Fans sind echt.» (eh)