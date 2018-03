Linda Gwerder: Von der Wetterfee zur Camping-Queen

Seit Michel Péclard 2010 den Camping Zürich mit dem Fischer’s Fritz übernommen hat, ist daraus einer von Zürichs Hotspots geworden, der auch für Einheimische attraktiv ist. Hier werden aussergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten geboten, im Lädeli gibts Regionales und die Wakeboard Academy rundet das Sportprogramm ab. Damit steigen die Ansprüche für den Betrieb, der neu von einer weiblich starken Hand geführt wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Im April zieht Linda Gwerder mit ihrem Wohnwagen an die Ufer des Zürichsees. Seit 1. März ist sie Betriebsleiterin von Fischer's Fritz. «Für mich ist das ein absoluter Traumjob», wird die 32-Jährige zitiert.



Für ihren neuen Traumjob gibt sie ihre Stelle als Wettermoderatorin auf: «Ich habe das zehn Jahre bei regionalen TV-Sendern und beim Radio gemacht. Das war super, aber jetzt freue ich mich auf diese tolle Chance.» Zu sehen war sie unter anderem bei der AZ-Senderfamilie mit TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn, zu hören bei diversen Privatradios. Moderieren wird Gwerder auch weiterhin, vor allem an Events.

Das zweite Zuhause

Fischer's Fritz sei der schönste Flecken Erde in Zürich und sie liebe den Camping. «Das ist schon seit Jahren mein zweites Daheim im Sommer», so Gwerder weiter. Letztes Jahr zog sie dann mit dem Wohnwagen ihrer Eltern auf den Campingplatz. Darum kennt sie den Betrieb bestens und bringt auch schon allerlei Ideen zur Verbesserung mit. Etwa Securitas für die Nacht, damit sich vor allem auch Frauen jederzeit sicher fühlen. Oder einem optimierten Angebot im Lädeli. «Dadurch, dass ich selber hier wohne, merke ich sofort, an was und wo es fehlt. Bis jetzt gab es keine Bratwürste, das ändern wir sofort.» Freuen können sich die Besucher auf die sanitären Anlagen, die wurden über Winter komplett renoviert. Als nächstes wird der Spielplatz total saniert.

Gwerder möchte dem Camping ein persönliches Gesicht geben, jemanden an den sich die Gäste jederzeit wenden können. Das Campen hat sie im Blut – schon als Kind hat sie mit ihrer Familie die Ferien überall in Europa im Wohnwagen verbracht. Möglichst nahe in der Natur zu sein, ist für sie das Schönste. Die Moderatorin ist auf einem Bauernhof in Oberdürnten mit Landwirtschaft aufgewachsen.



Gwerder ist auf dem Camping mit ihrem Hund Roxy anzutreffen, ein kleiner Mischling, aber scharf wie ein Berner Sennenhund: «Ich habe ihn erzogen, er ist ein Super-Wachhund und wird hier gute Dienste leisten.»

Was sie sich auf dem Camping noch wünscht, ist ein Eingangstor: «Das macht das ganze offizieller und zieht auch eine klare Grenze zwischen Campern und Restaurant-Besuchern.» Ein Wunsch, den ihr Michel Péclard sicher gerne erfüllen wird. Der Patron ist begeistert von seiner Camping-Queen: «Dank ihrer Erfahrung versteht sie die Sprache unserer Gäste. Und ein schöneres Aushängeschild können wir uns für diesen Platz nicht vorstellen.» (pd/cbe)