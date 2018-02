Darf ich bitten?: Von Walzer über Rock’n’Roll bis zu Hip-Hop

In «Darf ich bitten? – Stars tanzen durch die Zeit» begeben sich in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen zehn Schweizer Persönlichkeiten in einen Tanzwettbewerb, der sie querbeet auf eine Reise durch verschiedene Jahrzehnte und Tanzstile schickt. In Einspielern, die vor jedem Tanz gezeigt werden, erhält das Publikum gebündelt alles, was Infos zu den Hintergründen der Tänze, ihrer Beziehung zu ihren Tanzpartnern und natürlich den aktuellen Trainingsprozess angeht, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Juroren Marianne Kaiser, Tanzschulleiterin, Künstler Rolf Knie und Choreograf und Produzent Curtis Burger entscheiden, wer auf dem Parkett die beste Figur macht (siehe Bild unten). Nach zwei Qualifikationsrunden schaffen es sechs Prominente in die Halbfinalsendung. Dort haben wiederum vier Persönlichkeiten die Chance auf das grosse Finale. «Darf ich bitten? – Stars tanzen durch die Zeit» ist eine Show zum Mitfiebern, mit viel Nostalgie und Emotionen. Sandra Studer moderiert den vierteiligen Live Event, der am 10. März 2018 startet und auf SRF 1 zu sehen ist.



In der ersten Qualifikationsshow vom 10. März 2018 mit dabei sind:



Tiziana Gulino

Die 21-Jährige ist das Küken unter den Tänzern. «Tizi» wurde im Jahr 2014 als Gewinnerin der zweiten Staffel «The Voice of Switzerland» bekannt. Seitdem hat sie ein Album veröffentlicht, das zweite soll bereits im Frühjahr 2018 erscheinen, und sie spielte im Erfolgsmusical «Ewigi Liebi» mit. Unterstützt wird Gulino von Coach Mark Stalder, die zweite Runde tanzt sie mit Sandkastenfreundin Nelly.



Susanne Kunz

Schon vor 20 Jahren stand die 39-Jährige für das Schweizer Fernsehen vor der Kamera und hat seitdem bei Sendungen verschiedener Genres mitgewirkt; von der Quizshow über eine Renovierungssendung bis zum Jurymitglied bei «Die grössten Schweizer Talente». Ausserdem ist sie als Sprecherin und Schauspielerin tätig. Unterstützt wird Kunz von Coach Marcus Mnerinsky, die zweite Runde tanzt sie mit Freundin Melanie.



Tonia Maria Zindel

Dass sie Schauspielerin werden will, wusste die 45-jährige Zindel schon als Schülerin. Es folgte ein Studium an der Schauspielakademie in Zürich und eine Rolle im «Tatort». Mit ihrer Rolle in «Lüthi und Blanc» wurde sie einem breiten Schweizer Publikum bekannt. Unterstützt wird Zindel von Coach Marc Aeschlimann, die zweite Runde tanzt sie mit Freund Giuseppe.



Franco Marvulli

Marvulli war von 1997 bis 2013 erfolgreicher Radsportler und holte sich in verschiedenen Disziplinen mehrmals Europa- und Weltmeistertitel sowie 2004 mit einem Kollegen Olympia- Silber. 2016 stellte sich der 39-Jährige erstmals sein Bühnentalent einem breiten Publikum vor und gewann prompt das «Lipsync-Battle» in der SRF-Show «Hello Again!». Unterstützt wird Marvulli von Coach Valery Reuser, die zweite Runde tanzt er mit Partnerin Eva.



Michel Birri

Seine Karriere begann Birri 2006 beim Radiosender Kanal K. Seit 2010 steht er als Moderator bei SRF vor der Kamera (Zambo) beziehungsweise hinter dem Mikrofon. Bei der SRF-3-Hitparade präsentiert der 30-Jährige seit über fünf Jahren die Schweizer Singlecharts und begrüsst die Stars im Studio. Unterstützt wird Birri von Coach Svetlana Guggenbühl, die zweite Runde tanzt er mit Severine, einer Freundin aus seiner Kindheit.



In der zweiten Qualifikationsshow vom 17. März 2018 mit dabei sind:



Linda Fäh

2009 wurde Fäh zur Miss Schweiz gewählt, seitdem ist viel passiert: Die 30-Jährige arbeitet als Moderatorin und hat ausserdem eine erfolgreiche Karriere als Schlagersängerin gestartet, in der sie mittlerweile kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums steht. Unterstützt wird Fäh von Coach Hendrik Benninger, die zweite Runde tanzt sie mit Freund und Musikerkollege Ross Antony.



Brigitte Oertli

Die 55-jährige ehemalige Skirennfahrerin hat Ende der 80er-Jahre zahlreiche Weltcuprennen gewonnen, Silber bei den Olympischen Spielen 1988 und Bronze bei der WM 1989 geholt. Brigitte Oertli ist die erfolgreichste Zürcher Skifahrerin aller Zeiten. Heute ist Oertli Geschäftsleiterin der Swiss Marketing Academy. Unterstützt wird sie von Coach Jürgen Schlegel, die zweite Runde tanzt sie mit Freund Guido.



Lucas Fischer

Der 27-Jährige war aufstrebender Kunstturner und hatte schon einen Vize-Europameistertitel eingeheimst, doch aus gesundheitlichen Gründen musste er diese Karriere aufgeben. Umso mehr hat Fischer seitdem andere Talente entdeckt: Er ist inzwischen Musicaldarsteller und Sänger – und er hat sogar schon seine eigene Biographie veröffentlicht. Unterstützt wird Fischer von Coach Alessia Gigli, die zweite Runde tanzt er mit Freundin Heidi.



Bo Katzman

Als Bo Katzman mit acht Jahren seine erste Gitarre bekam, war es um ihn geschehen – er gründete bereits als Schüler seine ersten Bands. Später studierte er am Musikkonservatorium und hatte eine erfolgreiche Karriere mit seiner Bo Katzman Gang und dem Chorprojekt Bo Katzman Chor. Heute begeistert der 65-Jährige seine Fans wieder solo mit seiner Band und im Duett mit seiner Tochter Ronja. Unterstützt wird Katzmann von Coach Patrycja Studer, die zweite Runde tanzt er mit Tochter Ronja.



Claudio Zuccolini

Moderator, Redaktor, Stand-up-Comedian –«Zucco» ist mit vielen Talenten gesegnet. Bekannt wurde er Ende der 90er-Jahre als Moderator, seitdem hat es ihn immer mehr Richtung Comedy gezogen. Seit 2004 zieht der 47-Jährige in regelmässigen Abständen mit seinen eigenen Comedy-Programmen durch die Theater der Schweiz und begeistert damit zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Unterstützt wird Zuccolini von Coach Corinne Roost, die zweite Runde tanzt er mit Schwägerin Vanessa.



Der Modus

In zwei Qualifikationssendungen am 10. und und 17. März treten jeweils fünf Prominente in jeweils zwei Runden an. In der ersten Runde tanzen sie einen Paartanz mit ihrem Coach. Dieser Coach ist ein Tanzprofi, der ihnen für alle Auftritte zur Seite steht. In der zweiten Runde ist jeder Prominente mit einem Freund oder einem Familienmitglied auf dem Parkett. Jene drei Prominente, welche jeweils die meisten Jury- und Zuschauerstimmen per Televoting bekommen, erreichen das Halbfinale.

Das Halbfinale

Im Halbfinale vom 24. März treten die sechs Sieger aus den Qualifikationssendungen in zwei Runden gegeneinander an. Dabei setzen die Prominenten in beiden Runden einen Tanz mit ihrem Coach um. Die zweite Runde steht unter dem Motto «mein Jahrzehnt»: Das heisst, die Performance dürfen sie einem Jahrzehnt nach ihrer Wahl zuordnen, von den 1920er-Jahren bis heute. Die vier Prominenten mit den meisten Jury- und Zuschauerstimmen schaffen es ins grosse Finale.

Das Finale

Im Finale vom 31. März gilt es, insgesamt drei Runden zu überstehen. In der ersten Runde tanzen die Prominenten mit ihrem Coach, in der zweiten sind sie Teil einer Tanzgruppe. Nur diejenigen drei, welche in diesen beiden Runden am meisten Jury- und Zuschauerstimmen bekommen, schaffen es in die dritte Runde. In der dritten Runde haben sie freie Wahl: Sowohl ihren Tanzpartner als auch den Tanz dürfen sie selbst bestimmen. Anders als in allen vorherigen Runden entscheiden im finalen Durchgang aber nur die Zuschauerstimmen, welcher der verbliebenen drei Prominenten den Sieg feiern darf.

Tickets für die Liveshows in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen sind online erhältlich.