Die Billag hat ihren Job verloren (persoenlich.com berichtete). Am Freitagabend hat «Deville Late Night» das Thema aufgenommen und weitergedacht. Was nun? Ein wandlungsfähiger Beamter klingelt an der Türe einer Frau - zuerst als Killag-Vertreter, der Geld fürs Schweizer Militär einfordert.

Nachdem diese ihn abblitzen lässt, wendet er seine Mütze und tritt als Vertreter der Kulturag, der Bildag, der Mülldag oder der Feld und Wiesen AG auf. (wid)