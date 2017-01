Schweizer Filmpreis 2017: Wer hat Chancen auf einen Quatz?

Der Quartz ist die höchste Auszeichnung für Schweizer Filmschaffende. An den Solothurner Filmtagen wurden am Mittwochabend die Nominationen für das Jahr 2017 bekannt gegeben. Verliehen werden die Preise am 24. März in Genf.

Bester Spielfilm (25'000 Franken je Nomination)

«Aloys» von Tobias Nölle, «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe, «Ma vie de Courgette» von Claude Barras, «Marija» von Michael Koch, «Un juif pour l'exemple» von Jacob Berger

Bester Dokumentarfilm (25'000 Franken je Nomination)

«Cahier africain» von Heidi Specogna, «Das Leben drehen - Wie mein Vater versuchte, das Glück festzuhalten» von Eva Vitija, «Europe, She Loves» von Jan Gassmann, «Jean Ziegler - L'optimisme de la volonté» von Nicolas Wadimoff, «Raving Iran» von Susanne Regina Meures

Bester Kurzfilm (10'000 Franken je Nomination)

«Bon voyage» von Marc Raymond Wilkins, «La femme et le TGV» von Timo von Gunten, «Le don» von Sophie Perrier, «Nirin» von Josua Hotz, «Opération commando» von Jan Czarlewski

Bester Animationsfilm (10'000 Franken je Nomination)

«Analysis Paralysis» von Anete Melece, «Au revoir Balthazar» von Rafael Sommerhalder, «Bei Wind und Wetter» von Remo Scherrer

Bestes Drehbuch (5000 Franken je Nomination)

«Die göttliche Ordnung» (Petra Volpe), «Moka» (Frédéric Mermoud), «Un juif pour l'exemple» (Jacob Berger/Aude Py)

Beste Darstellerin (5000 Franken je Nomination)

Marie Leuenberger (Nora) in «Die göttliche Ordnung», Esmée Liliane Amuat (Lou) in «Skizzen von Lou», Tilde von Overbeck (Vera) in «Aloys»

Bester Darsteller (5000 Franken je Nomination)

Bruno Ganz (Arthur Bloch) in «Un juif pour l'exemple», Urs Jucker (Jonas) in «Der Frosch», Max Simonischek (Hans) in «Die göttliche Ordnung»

Beste Darstellung in einer Nebenrolle (5000 Franken je Nomination)

Therese Affolter (Frau Dr. Wipf) in «Die göttliche Ordnung», Rachel Braunschweig (Theresa) in «Die göttliche Ordnung», Sibylle Brunner (Vroni) in «Die göttliche Ordnung»

Beste Filmmusik (5000 Franken je Nomination)

«Aloys» (Beat Jegen/Tom Huber), «Cahier africain» (Peter Scherer), «Ma vie de Courgette» (Sophie Hunger)

Beste Kamera (5000 Franken je Nomination)

«Aloys» (Simon Guy Fässler), «Europe, She Loves» (Ramòn Giger), «Miséricorde» (Filip Zumbrunn) - Beste Montage (5000 Franken je Nomination) «Aloys» (Tobias Nölle), «Cahier africain» (Kaya Inan), «Ma vie de Courgette» (Marie-Eve Hildbrand/Marina Rosset/Valentin Rotelli)



Bester Abschlussfilm (2500 Franken je Nomination)

«Digital Immigrants» von Norbert Kottmann und Dennis Stauffer, «Hypertrain» von Etienne Kompis und Fela Bellotto, «Ivan's Need» von Manuela Leuenberger, Veronica L. Montaño und Lukas Suter (sda/wid)