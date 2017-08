Badenfahrt, Unspunnenfest, Zürich Openair oder Summerdays. Am Wochenende fanden in der ganzen Schweiz verschiedene Sommeranlässe statt. SRF Meteo lieferte dazu die konkrete Wettervorhersage. Auf der Wetterkarte waren am Freitag nicht wie sonst Ortsangaben, sondern diverse Events zu sehen.

(wid)