Keystone: Wie Fotografen selber Bücher machen

Der japanische Fotograf Kazuma Obara macht seine Bücher selbst, von Hand. Immer wieder werden gefundene Ansätze von Grund auf hinterfragt, Form und Format, aber auch Reihenfolge und Materialität auf den Kopf gestellt, um sich jenem Endprodukt anzunähern, das schliesslich veröffentlicht wird.

Seine Erfahrungen diesbezüglich gibt er nun in Zürich weiter. Obara zeigt an einem derzeit stattfindenden Workshop, was es heisst, selber ein Buch zu entwickeln. Unter den Teilnehmenden befinden sich laut Auskunft der Veranstalterin Keystone u.a. der russische Fotograf Igor Elukov, der zurzeit sind seine Bilder in der Coalmine in Winterthur ausgestellt, und der Schweizer Fotograf Simon Tanner (vgl. Bild Mitte: zusammen mit Obara).

Was dabei entsteht, wird am Montag sichtbar: Kazuma Obara stellt am 3. Juli seine Dummies, die er im Lauf der Zeit für die beiden Projekte «Silent Histories» und «30» erstellt hat, im Rahmen des «Schwarzen Montag» vor. An diesem Abend werden zudem die realisierten Arbeiten aus dem oben erwähnten Workshop vorgestellt und es erscheint die neue Zeitung «Keystone Schwarzer Montag».

Kazuma Obara untersucht in seinen Projekten die verborgenen Opfer in der Gesellschaft. Seine Arbeit über den Tsunami in Japan wurde im März 2012 im Fotobuch «Reset Beyond Fukushima» vom Schweizer Verleger Lars Müller Publishers herausgegeben. Mit dem von ihm selbst hergestellten Fotobuch «Silent History» über die Opfer in Japan während des Zweiten Weltkriegs kam er 2014 auf die Shortlist des «Paris Photo/Aperture Photo Book Award». Von diesem Buch hat Obara 45 Exemplare selbst hergestellt. (eh)

Fotos: Kazuma Obara & Christian Beutler