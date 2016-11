MRBforward: Wie Gülsha und Giacobbo ihr Publikum begeistern

Im Mittelpunkt des «MRBforward»-Anlasses stand eine ungezwungene Auseinandersetzung mit allem, was die Gesellschaft begeistert und die DNA der Begeisterung in sich trägt, schreibt die Agentur Metzger Rottmann Bürge in einer Mitteilung.

Aus der Taufe gehoben wurde das erste «MRBforward» mit einem Talk zwischen Gülsha und Victor Giacobbo. Von den beiden erfahrenen und doch so unterschiedlichen Entertainern wollten die Gäste wissen, wie sie ihr Publikum begeistern, verblüffen und immer wieder neu in ihren Bann ziehen. Unter dem Tempodiktat von Gülsha und unter Einbezug der Gäste wurde dieser Frage auf der Bühne während des rund 40-minüten Talks nachgegangen.

(pd)