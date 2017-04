Fall Jürg Jegge: «Wir wollten eine Primeurjagd verhindern»

von Tim Frei

Frau Baumann-von Arx*, der «Fall Jegge» beschäftigt nicht nur die Medien und die Öffentlichkeit, sondern mittlerweile auch die Strafverfolgungsbehörden. Hat Sie diese Resonanz überrascht?

Ja. Natürlich wussten wir um die Relevanz. Aber dass die offiziellen Stellen so schnell reagierten, hat uns dann doch überrascht.

Sie haben das Buch «Jürg Jegges dunkle Seite» sehr geheimnisvoll vorgestellt (persoenlich.com berichtete). War dies rückblickend notwendig?

Absolut. Ich würde allerdings sagen, wir haben es sachdienlich vorgestellt, nicht geheimnisvoll. Wir taten dies, weil wir verhindern wollten, dass eine Primeurjagd entsteht. Es war uns ganz wichtig, dass alle Medien die gleich langen Spiesse haben.

Hatten Sie mit Herrn Jegge einmal Kontakt?

Nein. Sie spielen wohl darauf an, dass wir Jürg Jegge im Buch keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben haben. Seien Sie versichert, hätte Jürg Jegge den Brief an Markus Zangger nicht geschrieben, ich hätte das Buch garantiert nicht verlegt. Sein Brief ist ein offensichtliches Schuldeingeständnis. Das zeigen auch Jürg Jegges Antworten in den Interviews, die er gegeben hat: Er verwendet zum Teil dieselben Formulierungen wie im Brief.

Sie schrieben in der Einladung zur Medienkonferenz: «Das Buch hat eine Brisanz, die das ganze Land nicht nur interessieren, sondern auch erschüttern wird». War die grosse Werbetrommel wirklich nötig?

Vielleicht wäre «Das Buch hat eine Brisanz, die die ganze Deutschschweiz…» passender gewesen, das stimmt. Beim Erschüttern bleibe ich. Oder erschüttert Sie nicht, was Sie inzwischen erfahren haben?

Medien haben diese geheimnisvolle Einladung jedenfalls kritisiert. Hat Sie das überrascht?

Da wissen Sie mehr als ich. Bei uns hat sich im Nachhinein kein einziger Journalist über die Art und Weise der Einladung beschwert. Einzig eine mir bekannte Journalistin hat uns – sehr nett – darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Einladung nicht «Wörterseh-Like» finde, das war alles. Im Gegenteil, ich bekam Rückmeldungen von gestandenen Journalisten, dass man inzwischen versteht, warum es nicht anders ging.

Sie würden also wieder so vorgehen.

Es wird hoffentlich nie mehr passieren, dass wir ein Buch unter diesen Voraussetzungen verlegen müssen. Ich denke, dieses Projekt war diesbezüglich einmalig. Sowas erlebt man «once in a lifetime» und das reicht vollauf.

Jürg Jegge hat mittlerweile auf das Buch reagiert und «sexuelle Kontakte» mit Markus Zangger gestanden (persoenlich.com berichtete). Hat er der Enthüllungs-Story damit den Wind aus den Segeln genommen?

In Ihrer Frage liegt der zynische Vorwurf, dass ich billige Effekthascherei betreibe. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, einem Opfer, das sich aus seiner Opfer-Rolle befreien konnte, Gehör zu verschaffen und ihm die Chance zu geben aufzuzeigen, was psychische Manipulation und sexueller Missbrauch für Auswirkungen auf die Seele eines jungen Menschen haben. Die Tatsache, dass Jürg Jegge alles gestand, ist sicher kein Verlust, sondern ein Gewinn. Und zwar auf der ganzen Linie. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass «sexuelle Kontakte», wie Sie Jürg Jegge zitieren, für das, was er verbrochen hat, eine ebenso verharmlosende wie entlarvende Formulierung ist. Es waren massive sexuelle Übergriffe, verbunden mit einem schweren psychischen Missbrauch.

Wie läuft der Verkauf der Bücher?

Es wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, ob die Bücher, die ausgeliefert wurden, sich auch tatsächlich verkaufen. Aber seien Sie versichert, auch wenn das Buch rote Zahlen schreibt: Ich werde die Veröffentlichung nie bereuen, sondern immer stolz darauf sein, wie mein ganzes Team diese absolute Ausnahmesituation gemeistert hat und was wir erreicht haben.

*Das Interview wurde schriftlich geführt.