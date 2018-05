Das Open Air in einer der schönsten Städte am Zürichsee feiert 2018 den 20. Geburtstag. Am Freitag, 15. Juni und am Samstag, 16. Juni treten auf den verschiedenen Bühnen unter anderen Blueslegende Philipp Fankhauser auf, aber auch Sax Gordon, Lisa Doby oder Candy Dulfer.

Daneben können die Besucher der Seepromenade entlangflanieren, sich an Marktständen mit unterschiedlichsten Drinks und Snacks versorgen und den Blick auf die historische Altstadt von Rapperswil geniessen.

Organisiert wird der Event von Carré. Infos zum Programm gibt es auf bluesnjazz.ch. (eh)