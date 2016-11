Jizelle: Zürcherin wird RTL-2-Testimonial

RTL 2 präsentiert sein Programm in der Schweiz in einem eigenen, auf die Schweiz zugeschnittenen Look & Feel. In der neuesten On-Air-Kampagne arbeitet der Münchner TV-Sender mit der Schweizer Newcomerin Jizelle zusammen, wie es in einer Mitteilung von RTL 2 heisst.

Jizelle, die mit urbanen Mundartsongs immer mehr Bekanntheit erlangt, hat soeben ihr erstes Album «Chrieger» veröffentlicht. Der darin enthaltene Titel «Fucking Lovesong» ist Bestandteil der Werbetrenner und des Imagetrailers, die ab sofort bei RTL 2 zu sehen sind.

RTL II-Jizelle-Imagetrailer









Alle Kampagnentrailer spielen mit der RTL-2-CI-Farbe Rot und der besonderen Ausstrahlung von Jizelle, die sich tanzend vor dem Farbraum bewegt. In den längeren Imagetrailer wurden die Formate «Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben», «Die Kochprofis – Einsatz am Herd», «Die Geissens – Eine schrecklich nette Familie», «Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben», «GRIP – Das Motormagazin» und «Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller» integriert.

«Mit der jungen und aufstrebenden Künstlerin Jizelle präsentieren wir unseren Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauern ab sofort eine ausgesprochen sympathische und beindruckende Sängerin. Jizelle ist sehr authentisch und passt perfekt zu RTL II. Wir freuen uns sehr über diese tolle Kooperation», wird Carlos Zamorano, Direktor Marketing und Kommunikation bei RTL 2, in der Mitteilung zitiert.

Die 27-jährige Schweizerin mit ivorischen Wurzeln verbindet in ihrem Debüt-Album «Chrieger» gekonnt Soul, Electro und Pop. Unterstützung erhielt das Stimmtalent von dem erfahrenen Musiker Philippe Merk sowie dem Glarner Hitproduzent Freedo, der bereits mit Rappern wie Cro oder den Fantastischen Vier zusammenarbeitete und für die Produktion einzelner Songs auf dem Debüt-Album von Jizelle verantwortlich ist. (pd)