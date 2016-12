Röbi Koller: Zuschauer-Rekord bei «Happy Day»

von Christian Beck

Am Samstag verwandelte sich das «Happy Day»-Studio in einen glitzernden Eispalast. Glänzend sind auch die Quoten. 790'000 Zuschauer zählt die letzte Sendung, was einem Marktanteil von 49,4 Prozent entspricht. Das heisst: Jeder Zweite, der am Samstagabend seinen Fernseher einschaltete, wählte dabei den Kanal von SRF 1.

Die Redaktion, Moderation, Regie und technische Projektleitung haben am Dienstag nach der Sendung jeweils ein Debriefing. «In diesem Rahmen haben wir auch auf den Rekord kurz angestossen», sagt Reto Peritz, Bereichsleiter Show, auf Anfrage von persoenlich.com. Und auch auf der Facebook-Seite der Sendung wurde der Erfolg feierlich verkündet:

Im laufenden Jahr sahen sich im Schnitt 676'000 Zuschauer die Sendung an, was einem Marktanteil von 43,3 Prozent entspricht. «Happy Day» erzielt laut Peritz seit Jahren Traumquoten und hat sein Stammpublikum seit längerem gefunden. «Der Quoten-Sprung war bei dieser Ausgabe also im Rahmen – trotzdem freuen wir uns natürlich sehr über diesen Rekord und den seit länger anhaltenden Erfolg», so Peritz weiter.

Dass der Blackface-Sketch vom 15. Oktober – und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit – mehr Zuschauer angelockt haben könnte, glaubt Peritz indes nicht. «Hier sehen wir keinen Zusammenhang.»

Gute Quoten auch für die Dernière von «Giacobbo/Müller»

Gute Quoten gab es auch bei der letzten Sendung von «Giacobbo/Müller» am Sonntag (persoenlich.com berichtete). 632'000 Zuschauer sahen sich die Dernière an – dies entspricht einem Marktanteil von 46,5 Prozent. «Wir sind mit diesem Zuschauerinteresse sehr zufrieden. Vor allem freut es uns natürlich sehr, dass Viktor Giacobbo und Mike Müller mit der Sendung damit gebührend verabschiedet wurden», sagt Rolf Tschäppät, Bereichsleiter Comedy & Quiz, auf Anfrage.

«Giacobbo/Müller» hatte im laufenden Jahr einen durchschnittlichen Marktanteil von knapp 35 Prozent.