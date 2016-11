Gecko Communication: 1000 Einzelbilder für einen 15-Sekunden-Spot

Weder grosse Kameras noch zahlreiche Schauspieler oder Statisten stehen am Set für den neuen TV-Spot des Läckerli Huus. Einzig ein kleines schwarzes Zelt und eine futuristisch anmutende Maschine sind im Atelier zu sehen. Und Kisten voller Pralinen und Chocolat-Kreationen aus dem Läckerli Huus, wie es in einer Mitteilung von Gecko Communication heisst.

Für den neuen TV-Spot zur Kampagne «Aus guten Huus – Läckerli Huus» wird das Stop-Motion-Verfahren verwendet. Dabei wird der Film aus unzähligen Einzelbildern zusammengesetzt, so, dass am Ende 15 Sekunden bewegtes Bild zustande kommt und die Pralinen und die Truffes wie in einem Kaleidoskop über den Bildschirm tanzen.

Dass für den Spot auf die aufwändige Stop-Motion-Technologie gesetzt wurde, hat seine Gründe. «Die Machart mit viel Handarbeit passt zu den Werten von Läckerli Huus. Auch wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auf traditionelle Handwerkskunst», wird Jakob Lanz, Leiter Marketing und Verkauf bei Läckerli Huus, in der Mitteilung zitiert. Die Chocolat-Kreationen aus dem Läckerli-Huus-Sortiment werden handgefertigt und sind somit alle Unikate mit unterschiedlichem Aussehen. «Diese Philosophie wollten wir auch im Film verfolgen und etwas Einzigartiges, Handgemachtes kreieren. Hätten wir den Film am Computer animiert, würde das nicht zum Läckerli Huus passen», so Julian Amacker und Monica Santana Moreno von Walkingframes, die den Spot umgesetzt haben.

Extra eine «Maschine» gebaut

So wurden für jedes einzelne Bild im Film die Schokoladen neu positioniert und leicht bewegt. «Die grösste Herausforderung war die Befestigung der Pralinen. Um die gewünschte Tiefe zu erhalten, konnten wir diese nicht einfach auf einen Tisch legen, sondern mussten sie in der Luft fotografieren», so Amacker. Damit dies möglich war, mussten Julian Amacker und Monica Santana Moreno eine speziell für den Spot konzipierte Halterung bauen. Die «Maschine» wird vom Computer gesteuert, und bringt die «Hauptdarsteller» des Spots in die exakt richtige Position. Sogar die Kleinteile wie Zahnräder oder Halterungen hat Amacker selbst entworfen und mit einem 3D-Drucker hergestellt.

Der TV-Spot zur Kampagne «Aus gutem Huus – Läckerli Huus» ist seit dem 21. November und noch bis zum 11. Dezember in der Deutsch- und Westschweiz sowie Online zu sehen und zeigt das vielfältige Schokoladensortiment von «Läckerli Huus». Ergänzend finden Promotionen in den Filialen statt, werden Public-Relations-Massnahmen umgesetzt und eine Online-Kampagne durchgeführt.



Kunde: Jakob Lanz (Leiter Marketing/Verkauf); Agentur: Gecko Communication AG; Creative Direction: Bene Abegglen; Media: Mediaplus Bern; Produktion: Stories AG; Regie/Kamera: Walkingframes; Musik: Julian Amacker; Artwork: Monica Santana Moreno. (pd/cbe)