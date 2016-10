Serviceplan Gruppe Schweiz: 300 Gäste feiern zum Motto «Dahoam is Dahoam»

Bereits zum vierten Mal lud die Serviceplan Gruppe Schweiz vergangenen Freitag zum Oktoberfest. Da es sich zu Hause stets am schönsten feiert, lautete das Motto des Anlasses mit über 300 Gästen und Mitarbeitenden diesmal «Dahoam is Dahoam», schreibt die Agentur am Montag in einer Mitteilung.

Das Haus der Kommunikation verwandelte sich einmal mehr zum edlen Bierzelt. Um den Traditionen des Oktoberfestes und insbesondere auch dem diesjährigen Motto gerecht zu werden, wurden sämtliche Etagen des Agentursitzes in Zürich-Hottingen sorgfältig dekoriert.

Zu Blasmusik, Bier und leckeren Schmankerln vergnügten sich über 300 geladene Gäste und Mitarbeiter – stilgerecht in Lederhosen und Dirndl. Mit dem Anlass bedankt sich die Serviceplan Gruppe Schweiz bei all ihren Kunden für das Vertrauen, das diese dem Agenturkonzept entgegenbringen. Darüber hinaus symbolisiere die Durchführung des bayerischen Traditionsfestes die Verankerung der Gruppe im internationalen Agenturnetzwerk und seine Abstammung vom Mutterhaus in München, heisst es weiter. (pd)