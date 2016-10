Jeff: 500 Gäste weihen neues Agenturhaus ein

Am vergangenen Freitag wurde das neue Agenturhaus in der Zürcher Binz mit einer grossen Party eingeweiht. Rund 500 Kunden, Lieferanten und Freunde feierten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Das Zürcher Office beherbergt neben den Spin-offs Man's World und Fruitstore.ch nun 28 Jeff-Festangestellte. Ein weiteres Dutzend Mitarbeiter arbeitet an den Standorten Berlin und Lausanne. In Zürich ist damit bald eine Grenze erreicht: «Unsere Branches sollen eine gewisse Grösse nicht überschreiten. Zürich kratzt an der von uns gesetzten 30er Marke. Wir forcieren deshalb nun das Wachstum vor allem in Lausanne und Berlin, wo wir noch viel Potential haben», wird Managing Partner Linus Eidenbenz zitiert.

Auch beim Spin-off «Man’s World», das vom früheren Jeff-Managing-Partner Daniel Rasumowsky geführt wird, stehen die Zeichen auf Wachstum. Sieben Festangestellte kümmern sich laut Mitteilung um die zweite Ausgabe in Zürich anfangs 2017. Den Weggang von Rasumowsky konnte Jeff übrigens gut lösen. Seit Anfang 2015 sind die sechs langjährigen Mitarbeitenden David Barral, Peter Day, Stephan Gimmi, Leonie Moeri, Daniela Rohrbach und David Shilling an Jeff beteiligt.

Auch innerhalb der Agentur entwickelt Jeff neue Kompetenzen rund um digitale Kommunikation. Seit anfangs 2016 arbeitet das um Philip Eggenberger angeordnete dedizierte Digital-Team forciert an Themen wie beispielsweise Mixed Reality, heisst es in der Mitteilung. Gerade eben habe die Zweitausgabe des für Mercedes-Benz konzipierte und umgesetzte Mixed-Reality- Games «Urban. Hunt.» gegen 10'000 Teilnehmer in Zürich und Lausanne aktiviert. (pd)