Faktor Vier: 80 Stunden für einen guten Zweck

JWT/Fabrikant

"Streicheleinheiten erwarte ich keine"

Remy Fabrikant fordert ein radikales Umdenken im Marketing. Weil man in der digitalisierten Welt nicht mehr mit "viel\0G

Remy Fabrikant fordert ein radikales Umdenken im Marketing. Weil man in der digitalisierten Welt nicht mehr mit "viel Geld und wenig Ideen auf Konsumenten einprügeln" könne, werde das Motivieren der Kunden zum zentralen Faktor in jeder Werbekampagne, schreibt der Zürcher Werber in seinem neuen Buch. Darin kritisiert er die Mediagenturen scharf. Sie würden sich deshalb Social Media gegenüber verschliessen, weil sie damit zu wenig verdienen können.